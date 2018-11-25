«الرويس» من أهم 5 مصافٍ في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

اختار موقع «كومبيلو» الشبكي البريطاني مصفاة «الرويس» في أبوظبي ضمن أهم 5 مصافٍ نفطية في العالم.

ونشر «كومبيلو» أمس تقريراً عن الموضوع، وتحدث فيه عن مصفاة «الرويس»، وذكر أن سعتها تتيح لها معالجة 837.999 برميلاً من النفط يومياً، وأضاف أن العمل بالمصفاة بدأ عام 1981.

وأفاد التقرير بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، المالكة للمصفاة، قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطة لاستثمار 3.1 مليارات دولار في تطويرها. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تطوير مصفاة «الرويس» بحلول عام 2020، حيث سيكون بوسع مجمع «الرويس - غرب» ضمن المصفاة معالجة 420.000 برميلاً يومياً، النفط الخام المستخرج من حقل «زاكوم العلوي» في أبوظبي، أو أي خام آخر مشابه.

واختار تقرير «كومبيلو» أيضاً مصافي «جامناجار» بالهند، و«باراجوانا» بفنزويلا، ومصفاتي «يولسان» و«يويزو» بكوريا الجنوبية، ضمن أهم 5 مصافٍ بالعالم.