«تالي» تحث الشركات على تجنب الغرامات الضريبية

المصدر: دبي - البيان

حثت شركة «تالي» المتخصصة في برمجيات الامتثال لضريبة القيمة المضافة الشركات على الانتقاء الصحيح للوكلاء الضريبيين لتفادي الغرامات المترتبة عن الأخطاء في الامتثال للمحاسبة الضريبية.

وقال فيكاس بانتشال، رئيس العمليات وتطوير الأعمال في شركة «تالي» بالشرق الأوسط: «الأخطاء التي تنشأ أثناء تقديم الإقرار الضريبي يمكن أن تكون غير مقصودة ومن المهم العمل مع وكلاء ضرائب مسجلين الذين يستوفون المعايير والظروف والمؤهلات المطلوبة».

وأضاف: قامت الهيئة الاتحادية الضرائب بتسجيل عدد من الوكلاء الضريبيين الذين لا يمتلكون فقط المعرفة المتقدمة والخبرة الفنية لمساعدة الشركات بل يقللون خطر مواجهة الشركات للغرامات الضريبية.