مبيعات غير مسبوقة مع «التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

سجل قطاع التجزئة في دبي معدلات غير مسبوقة في المبيعات خلال فتر ة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي انطلقت الخميس لغاية مساء أمس السبت. وكانت متاجر العلامات العالمية الشهيرة للأزياء والملابس الرابح الأكبر، حيث شهدت العديد منها طوابير من المتسوقين منذ الصباح الباكر حتى قبل موعد افتتاح المتاجر للحصول على الطرازات والقياسات التي تناسب مختلف الشرائح بأسعار مغرية وعروض متنوعة.

وباتت «التخفيضات الكبرى»، وهي مبادرة تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، موسماً رئيسياً بالنسبة لمراكز التسوق والمستهلكين على حد سواء.

وتندرج المبادرة تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يتضمن مهرجانات وفعاليات تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، بالإضافة إلى فعاليات حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.

وبادرت العديد من المتاجر بطرح تنزيلات وتخفيضات قياسية على جميع فئات المنتجات المتوافرة في جميع فروعها، مما دعم إقبال المتسوقين ورفع مستويات المبيعات مقارنة مع المتاجر التي طرحت عروضاً على مجموعة محدودة من المنتجات.

حشود كبيرة

واستقبلت المراكز التجارية في دبي حشوداً كبيرة من الزوار والمتسوقين الذين تدفقوا منذ الصباح لاقتناص العروض والتنزيلات المتنوعة، وطرحت العديد من متاجر التجزئة عروضاً وخصومات واسعة ومتنوعة على أبرز العلامات التجارية، وحظي المتسوقون بتخفيضات تصل نسبتها إلى 90% لدى أكثر من 1500 متجر مشارك والتي تشمل أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال المتواجدة في مختلف المراكز التجارية في دبي.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد فراس محمود عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى في نسختها الرابعة قد استقطبت مشاركة قياسية من قبل المتاجر مقارنة بالدورات السابقة للمبادرة التي تقام مرتين سنوياً خلال العام وتم إطلاقها العام الماضي، حيث بلغ عدد المتاجر المشاركة أكثر من 2000 متجر وأكثر من 450 علامة تجارية.

وأشار إلى أن جميع مراكز التسوق المشاركة في المبادرة سجلت نمواً إيجابياً بنسب مزدوجة في معدلات الإقبال والمبيعات خلال أيام المبادرة، ما يعكس دورها الحيوي في دعم أداء قطاع التجزئة وتعزيز مكانة دبي عاصمة للتسوق.

إعمار مولز

من جانبه أشار باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز، إلى أن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عززت مستويات الإقبال والمبيعات في دبي مول خاصة مع تزامنها مع الاحتفالات بمرور عشر سنوات على افتتاح المركز الذي بات أيقونة في عالم التسوق.

وأضاف شافان: تعتبر المساهمات المجتمعية الإيجابية لـ«دبي مول» خلال عشر سنوات فقط غير مسبوقة على مستوى مراكز التسوق في العالم، ويواصل تحقيق أرقام قياسية في الأعداد السنوية للزوار بالتزامن مع المبيعات القوية ومكانته الراسخة كوجهة ترفيهية عائلية مفضلة، ما يسلط الضوء على المعايير الاستثنائية التي قام بإرسائها في القطاع.

ويرجع الفضل في الإنجازات التي حققها «دبي مول» إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها بين المتسوقين من المحليين والعالميين وأيضاً ثقة شركائنا التجاريين والأداء المميز لفريق عملنا الذي لا يدخر وقتاً أو جهداً لضمان محافظة «دبي مول» على مكانته كمفخرة وطنية حقيقية. ونتطلع قدماً إلى السنوات العشر المقبلة التي سنستمر فيها في العمل على ترسيخ موقع «دبي مول» كوجهة تسوق وترفيه لا مثيل لها بالنسبة لجيل اليوم وأجيال المستقبل.

دبي مول

واحتفل «دبي مول»، وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه عبر باقة استثنائية من البرامج والأنشطة المميزة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر، 2018، وشملت الفعاليات الاحتفالية عروض الأزياء الفاخرة، وأنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، بما في ذلك ثلاث شقق من «إعمار العقارية». وحقق دبي مول إنجازاً كبيراً مع استقباله لأكثر من 80 مليون زائر سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما رسخ مكانته بصفته الوجهة العصرية الأكثر شعبية في العالم.

وتابع شافان قائلاً «خلال السنوات العشر الماضية، ساهم «دبي مول» في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، عبر توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وعلاوة على دوره الحيوي في دعم نمو قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والترفيه.

ويعتبر «دبي مول» الوجهة التجارية المفضلة لـ 2.5 مليار شخص يمكنهم الوصول إلى دبي خلال أربع ساعات طيران فقط، وأصبح من أهم الوجهات الجاذبة للسياح في المدينة».

إشادة

ومن جانبه قدّر أحمد حبيب الله مدير قسم الساعات بمجموعة جمعة الماجد وكيل علامة سيتزن بالإمارات ارتفاع مبيعات العلامة بأكثر من 50% خلال فترة حملة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأشاد حبيب الله بالمبادرة وأنها تسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام وقطاع التجزئة بشكل خاص، وأكد أن الشركة قدمت خصومات تتراوح ما بين 25% - 50% خلال الأيام الثلاث وفي مختلف فروع الشركة المنتشرة بكل من دبي مول وديرة سيتي سنتر.

ومن جانبها أكدت ماريا الجوخي، مديرة تطوير الأعمال في الدليل الرقمي لعروض التجزئة «أوفراتي دوت كوم» أن العروض المتنوعة والتنزيلات المغرية التي يتم طرحها خلال مواسم محددة على مدار العام، وفي مقدمتها مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى، أصبحت من الملامح الحيوية والمميزات الرئيسية لمشهد تجارة التجزئة وقطاع التسوق في دبي، ولفتت إلى أن دبي تواصل تعزيز ثقة المستهلكين بالعروض التي يتم طرحها من خلال عرض التصاريح التجارية ضمن واجهات المتاجر والتي تضم تفاصيل ونسبة والعروض ومدتها ورقم التصريح.

وأشارت إلى أن شرائح كبيرة من المتسوقين يقومون الآن بجدولة مشترياتهم لتتزامن مع مواسم التخفيضات لضمان أكبر قدر من التوفير، مما يساهم في رفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف فئات ومنتجات قطاع التجزئة.