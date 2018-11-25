دبي وجهة شعبية عالمية بحلول 2025

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت مجلة «بزنس إنسايدر» إن دبي تهدف إلى أن تصبح الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم بحلول 2025، في إطار سعيها إلى تطوير اقتصاد لا يعتمد على النفط. وأضافت في تقرير أن دبي تعد المدينة الرابعة الأكثر زيارة في العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 16.7 مليون زائر هذا العام، وفقاً لمؤشر مدن الوجهة العالمية في «ماستر كارد». ومن بين 15.8 مليون شخص زاروا دبي العام الماضي، جاء 2.1 مليون من الهند.

والسوق الأسرع نمواً في دبي هو الصين، حيث بلغ عدد زوارها 764 ألف زائر العام الماضي، وقد يصل عدد الزائرين الصينيين إلى أكثر من مليون زائر هذا العام، فيما تشكل السياحة الروسية سوقاً نامية جديدة. وأضافت المجلة: «تزخر المدينة بعدد كبير من مراكز التسوق يقارب عددها حوالي 65 مركزاً في مدينة يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة.