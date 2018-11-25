«غرفة الشارقة» تستعرض مبادراتها بمهرجان ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة- البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مبادراتها في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018»، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة المركز، خلال الفترة من 20-21 نوفمبر الجاري في نادي الشارقة للغولف والرماية، وتجسدت مشاركة الغرفة باعتبارها راعياً فضياً للمهرجان تأكيداً لدورها في المشاركة الاستراتيجية لإنجاح الأحداث الاقتصادية بالإمارة وترجمة لجهودها تجاه ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

وحضر محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إلى جانب مجلس شباب الغرفة، برنامج «مختبر مستقبل رواد الأعمال»، الذي أطلقه «شراع» في هذه الدورة من المهرجان بالتعاون مع مجالس الشباب في الدوائر الحكومية بالدولة.

وقدّم عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، خلال فعاليات المهرجان ورقة عمل بعنوان «ما يُمكن أن تُقدّمة غرفة الشارقة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة».

وأكد شطاف حرص الغرفة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم رواد الأعمال، باعـــتبارهم ركيزة أساسية لتعـــزيز تــنافسية اقتـــصاد الشارقة.