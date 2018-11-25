الإمارات الأولى آسيوياً في الربط البحري

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الربط البحري في منطقة آسيا قاطبة، متفوقة على تايوان، واليابان، وسريلانكا، وفيتنام، وذلك وفقاً لتقرير مراجعة النقل البحري 2018، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) أخيراً بعنوان «ماضي وحاضر النقل البحري» بطبعة خاصة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تعاطيه مع الشحن العالمي.

وقال التقرير: إن بعض البلدان شهدت زيادة كبيرة في مؤشر 2018، مقارنة مع مؤشر 2017، حيث شهدت الإمارات زيادة بنسبة 197.1%، مقارنة بجزر المالديف 124.9%، وموريتانيا 77.1%، وأريتريا 73.3%.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي أسطول الإمارات من السفن بلغ 895 سفينة شحن، منها 200 تحمل العلم الوطني، و695 تحمل علماً أجنبياً أو دولياً، محتلة المرتبة 25 عالمياً متفوقة على فرنسا 438 سفينة، والبرازيل 390، وكندا 369، وتايلاند 402، والسويد 289 سفينة.

كما حلت في قائمة أكبر 20 دولة مالكة لأساطيل نقل الحاويات في العالم في 2018، حيث بلغت حصتها السوقية 0.45%، وضم 61 سفينة لنقل الحاويات، نقلت ما إجماليه 110265 حاوية نمطية.

وإلى ذلك تصدر ميناء دبي موانئ الحاويات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظاً على ترتيبه التاسع عالمياً، متفوقاً على تايوان، وميناء روتردام، وهونغ كونغ، ولوس أنجليس وهامبورغ،

حيث ارتفع حجم مناولة الحاويات إلى 15440 حاوية، مقارنة مع 14772 حاوية في العام 2016، بنمو سنوي قدره 4.5%.