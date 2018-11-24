«أمازون» تبيع 160 ألف منتج في بريطانيا ليلة «الجمعة»

قالت شركة التجارة الإلكترونية «أمازون دوت كوم» إن العملاء في المملكة المتحدة يتسوقون بمستويات قياسية، إذ تم بيع 100 ألف لعبة و60 ألف منتج تجميل منذ منتصف الليل خلال «الجمعة البيضاء» وقال مدير العمليات الإقليمي لدى «أمازون» في المملكة المتحدة لشبكة «سي إن بي سي»: «نحن مستعدون بالتأكيد لواحد من أكثر أيامنا ازدحاماً».

وأضاف: «الشركة تستعد طوال العام لضمان سير العمليات بسلاسة عندما يبدأ موسم التسوق، نحن نعلم أن عميلنا يريد المنتج أسرع وأسرع، وقد وظفت أمازون 20 ألف عامل موسمي عبر المملكة المتحدة من أجل الاستعداد لفترة التسوق هذا العام».