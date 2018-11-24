«الموانئ والجمارك» تستعرض منجزاتها ضمن منصة دبي الذكية في برشلونة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ابتكاراتها الذكية ضمن مشاركتها في النسخة الثامنة لمعرض المدن الذكية في الفترة من 13 إلى 15 الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية .

وذلك ضمن جناح «دبي الذكية» الذي ضم 11 جهة حكومية وشبه حكومية.

وخلال فعاليات المعرض استقبل جناح المؤسسة محمد الشامسي قنصل دولة الإمارات في برشلونة، حيث استمع لشرح من خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي عن دور المؤسسة وأبرز رسائلها الإعلامية وخدماتها المبتكرة التي توفرها لقطاع الأعمال والتي تسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات على المستثمرين والتجار والمسافرين وتدعم ترسيخ دبي أسعد مدينة في العالم.