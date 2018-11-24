«بزنس إنسايدر»: مراكز التسوق في دبي مدن مصغرة

المصدر: دبي ـ البيان

وصف موقع «بزنس إنسايدر» الأميركي مراكز التسوق في دبي بأنها أشبه بمدن مصغرة، وأنها مراكز اجتماعية للتواصل بين البشر، أكثر منها مجرد وجهات للتسوق.

ونشر الموقع أمس تقريراً أفاد فيه بأن دبي تضم 65 مركزاً للتسوق، تختلف في الأحجام والمنشآت، فضلاً عن 10 مراكز أخرى قيد الإنشاء، ما يعني أنه أينما سرت في دبي ستجد مركزاً للتسوق.

وذكر التقرير أن مركز التسوق بدبي هو مكان يتنزه فيه 3 أجيال مختلفة من عائلة واحدة، بحيث يسيرون جنباً إلى جنب في أرجائه، ويتواصلون مع بعضهم بعضاً رغم اختلاف أعمارهم.

وأضاف التقرير أن ثَمّة غرضاً سياحياً وراء إنشاء دبي عدداً كبيراً من المراكز، وهو رغبتها في أن تكون الوجهة الأكثر استقبالاً للزوار في العالم بحلول عام 2025، بينما هي تحتل المركز الرابع حالياً بعدد زوار يبلغ في المتوسط 16 مليون زائر سنوياً.