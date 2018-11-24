منافسة دولية على وحدة تكرير «أدنوك»

المصدر: أبوظبي- رويترز

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن شركتي أو.إم.في وإيني بين مجموعة شركات تتنافس على حصة بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار في وحدة تكرير مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وامتنع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني عن الإفصاح عما إذا كانت المجموعة ستقدم عرضا لوحدة تكرير تابعة لشركة أدنوك، لكنه أضاف أن إيني مهتمة دوما بالأمور المتعلقة بالدولة الخليجية.

جاءت تعليقات ديسكالزي على هامش مؤتمر في روما. وقال أيضا إنه يتوقع أن تتراوح أسعار خام برنت القياسي في نطاق من 60 دولارا إلى 70 دولارا للبرميل في الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ قرار بتخفيضات كبيرة في الإنتاج.