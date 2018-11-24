«التخفيضات الكبرى» تنعش تجارة التجزئة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

ساهمت مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي انطلقت أول من أمس وتختتم اليوم في رفع معدلات إقبال الزوار على مراكز التسوق.

وشهدت المراكز التجارية تدفق أعداد كبيرة من الزوار والمتسوقين الذين توافدوا منذ الصباح للاستفادة من التخفيضات المغرية واقتناص المنتجات بأسعار مخفضة وعروض مغرية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم إقبالا قياسيا من المتسوقين لاقتناص الفرص والخصومات التي تعلنها المتاجر في اللحظات الأخيرة مما يساهم في انعاش المبيعات خلال اليوم الاخير للمبادرة.

وطرحت العديد من المتاجر عروضاً وخصومات واسعة ومتنوعة على أبرز العلامات التجارية، وحظي المتسوقون بتخفيضات تصل نسبتها إلى 90% لدى أكثر من 1500 متجر مشارك.

والتي تشمل أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال. وأعلنت «دبي فيستيفال سيتي» عن تقديم جوائز نقدية فورية لجميع المتسوقين الذين سيستخدمون بطاقة هدايا دبي فستيفال سيتي مول الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تقدم المبادرة فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة ولاسيما في هذا الوقت الذي يتم الاحتفال فيه بمرور عشر سنوات على افتتاح دبي مول.

وبالتوازي مع التنزيلات، نظم العديد من مراكز التسوق فعاليات وأنشطة متنوعة إلى جانب العروض الترويجية المميزة، لجذب السائحين والزوار وجعل التسوق متعة وترفيها، بما يدعم مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة. وتُقام المبادرة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في المدينة.

وقد أبرزت مشاركة المتاجر والعلامات التجارية أهمية هذه الحملة في عامها الثاني ودورها في تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.