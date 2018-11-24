«ميركاتو» يحتضن الفرع الـ 93 لـ«جوهرة»

المصدر: دبي - البيان

بحضور تمجيد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة ومجموعة من الإعلاميين وناشطي وسائل التواصل، تم أخيراً افتتاح متجر جوهرة في مركز ميركاتو للتسوق في دبي.

وبذلك يصل عدد متاجر جوهرة إلى 93 متجراً.

وقال تمجيد عبدالله: «يسعدنا اليوم تأكيد حضورنا القوي في دبي من خلال هذا الفرع الجديد في ميركاتو بشارع جميرا الراقي والحيوي لنكون أقرب لجميع زبائننا الكرام، حيث يقدم المتجر مجموعات من الذهب بكل فئاتها ومجوهرات الألماس واللؤلؤ إضافة إلى الساعات، ويستهدف المتجر الزبائن المقيمين والوافدين».

وقد تم قص شريط الافتتاح بالمناسبة ثم قام الحضور بجولة في أرجاء المتجر تعرفوا خلالها على المجموعات القيّمة من المجوهرات المعروضة.