الإمارات مقر عالمي لـ«البلوك تشين»

المصدر: دبي- البيان

أكد موقع «نيوز. بتكوين. كوم» أن الإمارات صارت مقراً رئيسياً وعالمياً لتقنية «البلوك تشين» وتَبَني العملات الرقمية.

ونشر الموقع المعني بأخبار «البلوك تشين» والعملات المشفرة تقريراً أمس عن إطلاق شركة «بايتيكس» الأميركية أخيراً لمنصة جديدة في دبي لتداول الأصول الرقمية، بعنوان «بايتيكس الإمارات»، فضلاً عن إطلاق محفظة للعملات المشفرة في دبي تتيح للعملاء خدمات إضافية، ومنها الإيداع النقدي.

وقال مونارك مودي، الرئيس التنفيذي لـ«بايتيكس الإمارات»: «إن التغييرات الطارئة التي تجريها الإمارات حالياً على لوائحها تجعل من الوقت الحالي هو المثالي لإطلاق منصات تدول جديدة مبتكرة تجمع بين الحرفية والأمان».

وأضاف: «برهنت حكومة الإمارات على تمتعها بقيادة حصيفة، حينما أطلقت استراتيجية 2021 لتقنية «البلوك تشين»، والتي وضعت حجر الأساس لتداول الأصول الرقمية في الدولة، وجعل الوصول إليها أكثر سهولة».

وأكد أن الاستراتيجية تلبي احتياج المواطنين والسكان في الإمارات لتوفير مزيد من الخيارات لبيع وشراء العملات الرقمية على نحو آمن. وأَضاف أن المنصة ستتيح لعملائها داخل الإمارات تداول العملات الرقمية الأكثر قبولاً وموثوقية. وأن المنصة تستخدم محفظة متعددة التوقيعات لتخزين العملات الرقمية.