«ستيرنون» تطويرمشروعات فورتشن ستار بـ 150 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تبدأ «ستيرنون» ذراع التطوير العقاري الدولي لمجموعة شركات ستيرنون ومقرها دبي، في تطوير مشروعات فورتشن ستار بـ 150 مليون دولار قرب ديزني لاند في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتم تصميم فورتشن ستار من قبل مهندسين معماريين عالميين وهو يضم 3 أبراج تحتوي على 550 شقة في منطقة كيس مي بجانب ديزني لاند.

وتشهد المرحلة الأولى من المشروع بناء 250 شقة تم بيع 80 منها بالفعل من قبل 40 مستثمراً بموجب برنامج هجرة المستثمرين الذي يسمح بالحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة (بطاقة جرين كارد)، حيث يكون الحد الأدنى للاستثمار 500.000 دولار. وقال حسيني لانولا المدير العام لمجموعة ستيرنون «قمنا ببيع 80 شقة إلى 40 مستثمراً في إطار برنامج هجرة المستثمرين بينما توضع 170 شقة في خطة التأجير.