«جنة» تحصد 5 في حفل جوائز الفنادق الفاخرة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

تم تكريم مجموعة جنة الفندقية بالإمارات بخمس جوائز مرموقة ضمن الفئتين العالمية والمحلية، خلال حفل جوائز الفنادق الفاخرة العالمية الثاني عشر. وقد شهد هذا الاحتفال السنوي المهم، الذي أقيم في مدينة بالي الأندونيسية، حضور ما يزيد على 360 ضيفاً، يمثلون أفضل منشآت ومؤسسات قطاع الضيافة في أنحاء العالم.

وحصلت مجموعة جنة على لقب أفضل مجموعة إدارية فاخرة في الشرق الأوسط، بينما حصدت المنشآت التابعة لها، ومن ضمنها «جنة مارينا باي سويتز»، جائزة أفضل الفنادق الفاخرة ذات الإطلالة المميزة، وحصل فندق «جنة بلايس دبي» على جائزة أفضل الشقق الفندقية الفاخرة من حيث الخدمات المترفة، كما حصل منتجع وفلل جنة رأس الخيمة على جائزة أفضل منتجعات الفلل الفاخرة في الشرق الأوسط.