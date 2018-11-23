المصدر: أبوظبي - وام

أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات تقود جهود مكافحة التجارة غير المشروعة عالمياً.

مشيداً بروحية ونهج المشاركة الدولية الذي شهدته فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي الذي عقد في أبوظبي، وهو يطلق مؤشر البيئة العالمية للتجارة غير المشروعة لعام 2018 ويعزز التحالفات الاستراتيجية من أجل تعزيز التعاون لمكافحة هذا النوع من التجارة ورفع الوعي بذلك بما له من أثر على الأعمال التجارية والمستهلكين.

وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أطلق فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمي تحت شعار «الشراكة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية» بحضور الأمين العالم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.

ومشاركات محلية وإقليمية ودولية حاشدة تعكس حجم السمعة والثقة التي تحظى بها دولة الإمارات في مسارات التجارة العالمية وفي جهدها الموصول للقضاء على الممارسات السلبية التي تعيق نمو وتطوير التجارة العالمية وخدماته القانونية واللوجستية.

وقال الجروان إن جلسات ورش العمل التي شهدها الأسبوع الدولي لتنمية التجارة وفرت فرصة أممية لعرض جهود دولة الإمارات في تعزيز البنية القانونية لتحصين سياستها التجارية، وآخرها القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد وبناء اقتصاد قائم على الثقة والمعرفة والابتكار.

وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عرض للوفود المشاركة في هذه المنصة الدولية تجربته كمظلة للشركات المحلية التي تستثمر في عشرات البلدان والأقاليم الدولية في تشبيك العلاقة اليومية مع الحكومة.