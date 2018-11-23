مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مقاولات إماراتية إندونيسية

المصدر: الشارقة - البيان

وقّع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع ماهندرا فيجايا، مدير عام مشروعات ما وراء البحار في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ويكا» الإندونيسية العالمية للمقاولات.

وذلك بحضور رضوان حسن، قنصل عام إندونيسيا. وتنص المذكرة التي تم توقيعها بمقر مجموعة «إم بي إف» بالجميرا في دبي، على تأسيس شركة «إم بي إف- ويكا» العالمية المشتركة للمقاولات ووضع أجندة العمل واستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة، لتقدم حلولاً هندسية مبتكرة تستند إلى أفضل ممارسات العمل الفني والهندسي.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي إن الشركة المزمع إنشاؤها ستتولى تنفيذ المشروعات داخل الإمارات وخارجها، وستستفيد من إمكانات وعلاقات «إم بي إف» والقدرة الفنية لشركة «ويكا» لتنفيذ مشروعات هندسية ضخمة ومميزة.

وأشار إلى أنه سيتم بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الشركة خلال الفترة المقبلة، والحصول على الاعتمادات اللازمة وفقاً للإجراءات الحكومية المعمول بها في الإمارات، وستقوم المجموعة بإعداد المستندات المطلوبة للتأسيس بالتعاون مع شركة «ويكا» بعد تقديم الوثائق المعتمدة من السلطات المختصة في إندونيسيا.

وأوضح أنه تم وضع جدول زمني لاستكمال إجراءات التأسيس والبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة بينهما، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي وقّعت تضع الأسس الخاصة بتنفيذ مشروعات مشتركة تخص مجموعة «إم بي إف» أو أي طرف ثالث.