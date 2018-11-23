1436 رخصة بناء في أبوظبي خلال الربع الثاني بنمو 23.5 %

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغ عدد رخص البناء الصادرة في مدينة أبوظبي 1436 رخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو 23.5% مقارنة مع 1162 رخصة في الفترة ذاتها من عام 2017.

واستحوذت رخص البناء السكنية على 77.1% من إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في المدينة بواقع 1110 مبنى، فيما بلغ عدد رخص البناء لغايات سكنية وتجارية 129 رخصة ونحو 86 رخصة بناء لغايات صناعية و72 رخصة بناء تجاري. ووصل عدد رخص البناء للمرافق العامة 22 رخصة في حين وصل عدد رخص البناء لغايات زراعية 11 رخصة و6 رخص لغايات أخرى.

ويعكس النمو في عدد الرخص استمرار النهضة العمرانية في أبوظبي وهو ما يشير إلى تصاعد نشاط القطاع العقاري بشكل عام وبقية القطاعات الأخرى المرتبطة به.

ووفقاً للقانون المعمول به فإنه يسمح للأجانب بالتملك في المناطق الحرة والتي تشمل جزر الريم والمارية والسعديات وغيرها، علماً بأن المؤشرات ذات الصلة بعمل القطاع رصدت في الآونة الأخيرة زيادة إقبال الأجانب على تملك الوحدات السكنية في هذه المناطق على وجه التحديد.