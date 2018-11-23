ولي عهد أم القيوين يصدر اللائحة التنفيذية لـ«التنمية الاقتصادية»

المصدر: أم القيوين- وام

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «25» لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «2» لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم «3» لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.

ويأتي القرار بهدف تنظيم سير العمل بدائرة التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تحقيق رؤية إمارة أم القيوين 2021 ومبادراتها الرامية إلى تحقيق هدف الحكومة الاستراتيجي والمتمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية، ويلغى أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام.