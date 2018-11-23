تحذيرات من ملفات خبيثة تخترق الهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من ازدياد الملفات الخبيثة التي تعرّض الهواتف الذكية والكمبيوترات للاختراق.

وقالت الهيئة إن هناك زيادة خلال الفترة الأخيرة في ملفات «بي دي أف - PDF» الخبيثة، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف جوانب الضعف في هذه الملفات بشكل كبير، موضحة أن المخترقين يقومون بدس فيروسات معطلة للأمان ضمن هذه الملفات.

ومن ثم إرسالها للشخص المستهدف، وعندما يتم فتح الملف لقراءته يجري تفعيل الفيروس الذي يقوم باختراق برنامج «أدوب ريدير - Adobe Reader»، ويعطي المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام.

وذكرت الهيئة أن أقل من 2% من الإصابات المبلغ عنها من البرامج الضارة خلال عامي 2007 و2008 كانت من ملفات «بي دي أف - PDF» الخبيثة، لكن النسبة زادت لتتراوح بين 17% إلى 28% خلال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر إلا بعد التحقق منها وعدم مشاركة كلمات السر مع أي شخص، وعند القيام بذلك يجب تغييرها في أسرع وقت.