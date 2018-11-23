«بوكينغ»: دبي مقصد سياحي مفضل للهنود

المصدر: دبي ـ البيان

ذكر موقع بوكينغ دوت كوم العالمي للسياحة والسفر أن دبي هي المقصد السياحي المفضل لدى الهنود.

وقال مدير الموقع في الهند ريتو ميهريتورا إن دبي في الشرق الأوسط هي المقصد المفضل لدى الهنود، ولندن وباريس في أوروبا هما المقصد السياحي المفضل لديهم. وتلا هذه المدن كل من سنغافورة وبانكوك، وذلك كما يتضح من حجوزات الطيران والفنادق.

وبالنسبة إلى المدن الداخلية المفضلة لدى السائحين الهنود، فإنها مدن دلهي ومومباي وبنجا لور، ثم حيدر أباد وتشيناي.

وكشف التقرير عن بيانات أخرى مثيرة تفيد بأن الهنود أصبحوا يتجهون أيضاً في قضاء عطلاتهم إلى روسيا وتركيا وسريلانكا، وحتى فيتنام وإندونيسيا ونيبال، خلال العام الجاري. وأشار ميهريتورا إلى أن صناعة السياحة في الهند تسجّل نمواً سريعاً.