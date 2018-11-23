الترويج لمارينا الدار البيضاء في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي انطلاق فعاليات تسويق «مارينا الدار البيضاء» المشروع العقاري والسياحي في قلب المدينة العالمية بالمملكة المغربية.

ويعد مارينا الدار البيضاء مشروعاً متكاملاً حيث يوفر فضاءات مخصصة للمكاتب بمساحة إجمالية تقدر بـ80 ألف متر مربع تضم مكاتب ابتداء من 130 - 200 متر مربع. وتم تسويق وتسليم أكثر من 90% من هذه المساحة. وفيما يخص الإقامات السكنية فإن المشروع يوفر أكثر من 300 شقة بمساحات متنوعة، وتم تسليم وحدات المرحلة الأولى ابتداء من 2015.

وأوضح مسؤولو الشركة منفذة مشروع مارينا الدار البيضاء خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي مؤخراً أن الشركة تضع العميل في قلب استراتيجياتها، حيث وقعت اتفاقيات مع شركاء مختلفين، من بينهم شركاء أوروبيون في مجال الإقامات السياحية.

وتم كذلك تصميم وحدات فنادق بمعايير دولية لتلبية متطلبات الزوار العالميين والمحليين. وسيحتضن كذلك أول مركز للمؤتمرات بالمدينة. كما تم إدراج أول حوض أسماك من الجيل الرابع بمارينا الدار البيضاء وغيرها من المرافق التي تقدم نشاطات ترفيهية على مستوى عالمي.

وتعمل الشركة القائمة على المشروع على تطوير المرحلة الثانية من (مارينا الدار البيضاء) والتي تضم 3 عمارات سكنية وعمارة مخصصة للمكاتب مع مساحات خضراء ومناطق للترفيه.

وأكد مسؤولو المشروع أنه يركز على الابتكار والتنمية المستدامة .