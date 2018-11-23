«اللولو» تطلق أسبوع المأكولات الأميركية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مجموعة اللولو مهرجان المأكولات الأميركية السنوي بعنوان «تذوق أفضل الأطعمة الأميركية»، في جميع متاجرها في الإمارات.

وقام جيفيري لودنيسكي، القائم بأعمال السفير الأميركي لدى الإمارات بافتتاح المهرجان، الذي يمتد لمدة أسبوع (حتى 27 نوفمبر ) في لولو هايبرماركت مركز التجارة العالمي في أبوظبي.

وقال أشرف موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: نحاول دائماً جلب وتقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم إلى عملائنا المقيمين على أرض الإمارات. ويعتبر مهرجان «تذوق أفضل الأطعمة الأميركية» إحدى هذه الفعاليات التي لا تعرض فقط أفضل المنتجات الأميركية، ولكن أيضاً تعطي المتسوقين فرصة لتذوق وشراء المنتجات بأسعار رائعة.

وقام اللولو هايبرماركت، الذي أسس مكتب توريد خاصاً في ولاية نيوجرسي، بالولايات المتحدة بعرض أكثر من 4000 منتج في مختلف الفئات، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والأجبان والمنتجات العضوية وغيرها من المنتجات الغذائية المعبأة والجاهزة لهذا الغرض. إلى جانب ذلك، يقدم اللولو أيضاً مجموعة من الأطعمة الطازجة، مثل البيتزا والفطائر والبرغر والمعجنات.