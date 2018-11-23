«جوهرة» تطرح 4 مجموعات بمعرض المجوهرات

المصدر: دبي- البيان

طرحت مجوهرات جوهرة خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للمجوهرات 4 مجموعات جديدة ومتميزة من المجوهرات، وشهد الجناح حضوراً مكثفاً وإقبالاً كبيراً.

وقال تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: المجموعات الجديدة الأولى منها حملت اسم غناتي وهي مجوهرات للزفاف بتصاميم فريدة من الألماس.

والثانية (Duet) التي ضمت قطعاً مترابطة وكأنها رقصة تانغو مع قطعتي ألماس مترابطتين بأسلوب رائع. والثالثة (فيدا) وهي مجوهرات مصنوعة يدويًا تستخدم مزيجًا من الأحجار شبه الكريمة. والمجموعة الرابعة هي لورنيشيا:العلامة التجارية الإيطالية القديمة والجميلة التي تستوحي مجموعاتها من الطبيعة وجمالها من أنواع الزهور المختلفة.