52 عقاراً بقيمة 298 مليون درهم في مزاد أبوظبي العقاري

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

بلغت حصيلة اليوم الأول لمزاد أبوظبي العقاري بيع 26 عقاراً بقيمة 64.4 مليون درهم من إجمالي 52 عقاراً بقيمة 298 مليون درهم، تنافس عليها نحو 123 من المستثمرين المواطنين.

وشهد المزاد الذي نظمته دائرة القضاء في فندق قصر الإمارات مساء أمس الأول إقبالا كبيرا ومنافسة قوية.

وأكدت دائرة القضاء أن حصيلة اليوم الأول للمزاد تعد أعلى حصيلة يبلغها مزاد عقاري في أبوظبي في يومه الأول، مشيرة إلى أن الحصيلة تزيد بنسبة 30 % عن القيمة التي قدرها الخبراء لبداية المزاد.

وافتتح المستشار عادل العشابي، مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي، المزاد بكلمة أشار فيها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها الدائرة على المزاد بشكل كامل، ما يضمن أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية للمزاد وتوفير ضمانات كافية بما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. ولفت إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على المشاركة في المزاد يؤكد أن السوق العقاري في أبوظبي بخير ومتين.

وسيستمر عرض العقارات التي لم تبع 6 أيام عمل متوالية بقاعة المزادات بمقر دائرة القضاء. وبدأ المزاد بمنافسة قوية على مسكن شعبي بمنطقة الفلاح بأبوظبي، يمتد على مساحة 22500 قدم مربع، بسعر 1.8 مليون ليرتفع سعره إلى 3.55 ملايين درهم، كما ارتفع سعر أرض سكنية فضاء بمدينة خليفة مساحتها 35686 قدما مربعة، من 4.5 ملايين عند بدء المزايدة إلى 5.55 ملايين.

وارتفع سعر أرض زراعية بمنطقة الختم إلى 510 آلاف درهم، بعد عرضها في بداية المزايدة بقيمة 150 ألفاً وهي بمساحة 2133 متراً مربعاً، وتم بيع فيلتين سكنيتين بمنطقة معسكر آل نهيان مساحتهما 15400 قدم مربع بمبلغ 7.8 ملايين.

واستقطب مسكن شعبي بمنطقة الباهية بمساحة 24703 أقدام مربعة، الاهتمام، لترتفع قيمته من مليوني درهم إلى 5.2 ملايين. وتم بيع نسبة 13.46%على الشيوع في بناية تجارية بمنطقة النادي السياحي، بقيمة 2.7 ملايين.

ووصلت قيمة فيلا تجارية من طابقين في أبوظبي، مساحتها 2475 قدماً مربعاً إلى 2.4 مليون، بعد عرضها بسعر 1.8 مليون، وبيعت فيلا تجارية من طابقين وروف بمساحة 2475 قدماً مربعة بسعر 4.1 ملايين بعد عرضها بقيمة 2.6 مليون.

وشهد المزاد بيع فيلا سكنية بمنطقة المشرف مكونة من طابقين وروف، وتبلغ مساحة الأرض 80×80 قدما مربعا، بسعر يتجاوز 6 ملايين. وتم بيع أرض سكنية فضاء في الشامخة مساحتها 150× 150 قدما مربعا، بقيمة 2.57 مليون درهم، بعد عرضها بقيمة 2.25 مليون، فيما بيع مسكن شعبي في الخبيصي بالعين بقيمة 1.8 مليون.

وارتفعت قيمة مسكن مصغر للاستثمار في الخبيصي مساحته 2486 قدما مربعا، من 600 ألف درهم إلى 1.09 مليون، ومسكن شعبي بمنطقة الشهامة القديمة بمساحة 100×80 قدما مربعة من 1.5 مليون إلى 2.2 مليون.

وبيعت مزرعة بمنطقة رماح مساحتها 360398 قدما مربعة بقيمة 940 ألفا بعد عرضها بسعر 600 ألف درهم، وبيعت نسبة 13.46 % في أرض زراعية على الشيوع في العجبان بقيمة 150 ألف درهم، بعد عرضها في بداية المزايدة بسعر 80 ألفا.

123

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المزاد سجل رقماً قياسياً تمثل في 123 مسجلاً رسمياً، ما أدى لتضاعف أسعار عدد من العقارات المطروحة التي تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والأراضي المخصصة للبناء والمزارع، موزعة في أبوظبي والعين والظفرة.