طيران الإمارات تنال خمس جوائز في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

تواصل طيران الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في صناعة السفر العالمية، حيث نالت هذا الأسبوع 5 جوائز عكست تميزها الدائم وارتقائها بتجربة العملاء على الأرض وفي الأجواء والتزامها المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة.

وحصدت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل ناقلة في منطقة الشرق الأوسط» ضمن «جوائز ألترا 2018»، التي تعتمد تقييماتها على آراء 500 ألف من قراء مجلتي تليغراف «ألترا ترافل المملكة المتحدة» و«ألترا ترافل الشرق الأوسط».

وتسلم السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، الجائزتين خلال الحفل الذي أقيم بفندق برج العرب جميرا في دبي، بحضور عدد من خبراء صناعة السفر وكبار الشخصيات.

مجلة

وفي روسيا، نالت طيران الإمارات جائزة «أفضل ناقلة دولية» ضمن جوائز مجلة «ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر 2018» بنسختها الثامنة. واستندت نتائج التصويت على آراء 270 ألف شخص وحضر حفل توزيع الجوائز رواد صناعة السفر وممثلون عن وسائل الإعلام.

كما حصدت الناقلة لقب «أفضل ناقلة في الشرق الأوسط» ضمن جوائز «بيزنس ترافيلر روسيا ورابطة دول الكومنولث المستقلة 2018». وتحتفي هذه الجوائز بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء التي توفرها الناقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، حازت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة للرحلات الطويلة 2018» في حفل «جوائز مجلة ترافيل 2018» الذي أقيم في بلجيكا. وحضر الحفل 700 شخص من رواد القطاع وخبراء صناعة السفر وممثلي وسائل الإعلام. وتحتفي هذه الجائزة، بنسختها الـ21، بالعلامات التجارية العالمية التي توفر أفضل تجارب الضيافة في بلجيكا.

ريادة

وتعد طيران الإمارات رائدة على مستوى العالم في مفهوم الجناح الخاص في الدرجة الأولى منذ عام 2004، والارتقاء بتجربة السفر على طائرات البوينج 777-300ER عام 2017 عندما كشفت عن أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل. وتتميز الأجنحة بأبواب منزلقة تعلو من الأرضية إلى السقف بتوزيع 1-1-1 ومساحة كل منها 40 قدماً مربعة، ما يوفر درجة عالية من الخصوصية.

وتحتوي أجنحة الدرجة الأولى الجديدة على أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك وضعية الجلوس المريحة «انعدام الجاذبية» المستوحاة من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، و«النوافذ الافتراضية» للأجنحة الوسطى، وطلب الخدمة بمكالمات الفيديو الشخصية، إلى جانب الإضاءة الفريدة وميزات التحكم في مناخ الجناح.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، التزمت طيران الإمارات بوعدها بالتميز الدائم، من خلال تحديث أسطولها من طائرات بوينغ 777 وإيرباص A380. وزاد استثمارها لتجديد مقصورات درجة رجال الأعمال على طائرات بوينغ 777-200LR على 150 مليون دولار (نحو 505 ملايين درهم).

ولا يزال الصالون الجوي الحديث على طائرات الإيرباص A380 يحظى بإعجاب جميع الركاب مع توفيره خيارات جلوس أكثر وإضاءة مبتكرة وميزات تقنية أخرى.

وأنجزت الناقلة مؤخراً عمليات تجديد شاملة بتكلفة 11 مليون دولار لصالاتها السبع الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار دبي الدولي موفرة أعلى معايير الراحة للركاب قبل سفرهم. وتتكون شبكة الصالات الخاصة بطيران الإمارات في الخارج حالياً من 42 صالة في مطارات رئيسة عبر العالم.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 159 محطة في 85 دولة عبر قارات العالم الست باستخدام أسطول حديث مكوّن من 270 طائرة ذات جسم عريض. وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات بوينغ 777 وإيرباص A380.