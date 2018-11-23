3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 1.98 مليار درهم من خلال 186 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 629 مبايعة بقيمة 1.06 مليار منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 405 ملايين درهم و550 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 663 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 22 مليوناً.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.98 مليار درهم منها 71 رهن أراض بقيمة 1.7 مليار و115 رهن فلل وشقق بقيمة 285 مليون درهم، أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 347 مليون درهم ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 273 مليون درهم. وحققت التصرفات العقارية أمس ما يزيد على مليار درهم. وتم تسجيل 188 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 115 مليون درهم، و165 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 213 مليوناً.