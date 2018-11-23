حاكم الفجيرة يفتتح منتجع ميراج باب البحر

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الإمارات تتميز بتنوع المنتج السياحي ما بين الحداثة والتاريخ، ما عزز من مكانة السياحة الإماراتية على الخريطة الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، منتجع ميراج باب البحر في مدينة دبا الفجيرة على شاطئ منطقة الفقيت السياحية بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى سعي الإمارة لتطوير قطاع السياحة والضيافة من خلال توفير البنية التحتية والبيئة التشريعية المناسبة للمستثمرين، لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة منحها قيمة مضافة في المنتج السياحي، الذي تنوع ما بين البحر والجبل والطقس المعتدل، علاوة على غناها بالمعالم التاريخية الأثرية.

وأكد سموه حرص كل إمارة على تقديم منتج سياحي متميز أمام قاطني وزوار الدولة ليكون رافداً حيوياً لاقتصاد الدولة.

104 غرف

ويضم منتجع ميراج باب البحر الجديد 104 غرف وفيلتين وحمام سباحة بالقرب من الشاطئ ومطاعم متنوعة تقدم أطباقاً من مختلف الموائد العالمية، إضافة إلى المرافق الأخرى. حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.