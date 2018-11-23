ازدحام مراكز التسوق في «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي-البيان

شهدت مراكز التسوق والمولات والمتاجر في دبي أمس، ازدحاماً كبيراً مع انطلاق مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

واستقبلت مراكز التسوق زوارها بعروض استثنائية وتخفيضات تصل إلى 90 %، ويشارك في المبادرة أكثر من 1500 متجر يعرض مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.

ويحظى المتسوقون بفرصة شراء أفضل المنتجات بأرخص الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم غد السبت. ومدت المحال التجارية فترات العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لاستيعاب الإقبال الكبير من الزوار.