دبي وجهة العُمانيين المفضلة في عيدهم الوطني

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

شهدت الأيام القليلة الماضية تدفقاً كبيراً للزوار من سلطنة عمان إلى دبي، التي رسخت مكانتها وجهة مفضلة للعمانيين، بفضل قربها الجغرافي، وما تضمه من معالم فريدة تعزز من تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة، إلى جانب فرص التسوق المتميزة التي تشتهر بها.

وقال مسؤولو فنادق لـ«البيان» إن أعداداً كبيرة من العمانيين استغلت إجازة العيد الوطني للسلطنة التي بدأت الثلاثاء الماضي، لزيارة الإمارة، وأشاروا إلى أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها خياراً أول للسائح الخليجي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها السياحية الفريدة، من فنادق ووجهات ترفيهية وأسواق ومطاعم متنوعة وغيرها.

وتُظهر إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن عدد العمانيين الذين زاروا دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس وصل إلى نحو 542 ألف زائر. ويأتي السوق العماني في المركز الخامس من حيث الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق إن دبي تعد الخيار الأول للزوار العمانيين والخليجيين بشكل عام خلال الإجازات القصيرة وإجازات اليوم الواحد، مشيراً إلى أن سلاسة الوصول إلى الإمارات عبر المعابر الجوية والبرية تلعب دوراً في استقطاب العمانيين.

وتابع قائلاً: إن انخفاض أسعار الفنادق وتعدد الخيارات أمام السائح العماني من حيث توفر الغرف الفندقية بمختلف نجومها لهما أثر كبير في نمو أعداد السياح، متوقعاً أن ترتفع هذه الأعداد بشكل أكبر مع نهاية العام وبداية العام المقبل خلال موسم الإجازات.

ومن جهته قال رياض الفيصل رئيس شركة «أصايل للسياحة» إن نسب إشغال الرحلات القادمة من عمان إلى مختلف مطارات الدولة، لا سيما مطار دبي، شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة تدفق العائلات العمانية لقضاء الإجازة في الإمارات.

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