مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الباكستانية من سيالكوت

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل مطار الشارقة الرحلة الأولى القادمة من مدينة سيالكوت الباكستانية التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.

حيث تسعى الشركة لتعزيز مكانتها في منطقة الخليج عبر بوابة الشارقة للاستفادة من الطلب المرتفع على السفر بين الوجهتين.

وقام علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، باستقبال الرحلة الأولى رسمياً فور هبوطها على مدرج مطار الشارقة وبعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية أثناء الهبوط، ثم أقيم بعد ذلك حفل استقبال لطاقم الطائرة والمسؤولين في الشركة. حضر حفل الاستقبال معظم أحمد خان سفير باكستان في الإمارات وعاصم فرداغ المدير الإقليمي في دبي والمناطق الشمالية في الخطوط الباكستانية إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.