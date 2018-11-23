«امسام» تعيّن وفاء بن خليفة سفيرة للنوايا الحسنة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت منظمة «امسام» المراقب الحكومي الدولي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تعيين السعودية وفاء بن خليفة سفيرة للنوايا الحسنة.

وذلك لدعمها المتواصل في مجال الشؤون الاجتماعية والإنسانية والتطوير المؤسسي للمنظمة في السعودية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جرى تنظيمه مساء الأربعاء في فندق انتر كونتيننتال فيستيفال سيتي.

وقام الدكتور سليمان الفهيم - سفير فوق العادة ومفوض في منظمة امسام بتسليم وفاء بن خليفة شهادة تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى «امسام»، بالإضافة إلى بطاقة العضوية وجواز السفر الدبلوماسي. وقال د. سليمان الفهيم: تعيين وفاء بن خليفة يعطي بعداً جديداً لطموح المنظمة ودافعاً قوياً وأساسياً لإنهاء مشكلة سوء التغذية والجوع.