«دانة غاز» تخفض صكوكها إلى 416 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، إن إعادة شراء شركته صكوكاً من إحدى شركتها التابعة أسهم في خفض صكوك الشركة من 430 إلى 416 مليون دولار حالياً.

فيما تستهدف خفضها إلى 397 مليون دولار بحلول أكتوبر 2019.وأعلنت الشركة إعادة شرائها صكوكاً من شركتها التابعة «دلتا النيل للصكوك المحدودة» بقيمة 14 مليون دولار، مشيرة إلى أنها ستعيد الصكوك، البالغ معدل ربحها 4%، إلى بنك «أوف نيويورك ميلون» (وكيل الدفع الرئيسي) في الوقت المناسب من أجل إلغائها.

وأضاف المبيضين لـ«البيان الاقتصادي»، إنه بعد إلغاء الصكوك التي تم إعادة شراؤها، سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك «دلتا النيل» إلى نحو 416 مليون دولار حالياً بحسب هيكل الصكوك الجديد. وشرح المبيضين السبب وراء إعادة شراء الصكوك، مبيناً أنه في حال عدم قيام الشركة بخفض حجم صكوكها سترتفع نسبة المرابحة (الفائدة) من 4% حالياً إلى 6%.

مشيراً إلى أن خفض الصكوك قد يكون عن طريق إعادة الشراء أو دفعة مباشرة إلى حملة الصكوك وفقاً لظروف السوق. وأغلق سهم «دانة غاز» أمس متراجعاً بنسبة 1.9% إلى 1.03 درهم.