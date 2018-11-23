58000 مليونير في دبي بـثروات تصل إلى تريليوني درهم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في استقطاب الأثرياء الراغبين في الاستثمار العقاري في منزل ثان، متفوقة على مدن مثل باريس ولوس أنجليس وزيوريخ وجنيف، وفقاً لتقرير الثروة العالمية الصادر عن مؤسسة كامبيني.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي ثروات الأثرياء في دبي والبالغ عددهم 58 ألفاً (ممن تزيد ثروتهم على مليون دولار) تبلغ 550 مليار دولار (2 تريليون درهم). ويبلغ عدد أصحاب الثروات الذين يملكون أكثر من مليون دولار في دبي 55400 مليونير، بينما أصحاب الملايين المتعددة يبلغ عددهم 2590، فيما يبلغ عدد أصحاب المليارات 10 مليارديرات.

وذكر التقرير أن من يملكون أكثر من 10 ملايين دولار، يشترون منزلاً ثانياً في دبي، وأن هناك على الأقل 33 ألفاً من أصحاب الملايين الأجانب اشتروا منزلاً ثانياً في الإمارة، في مؤشر على جاذبية دبي للأثرياء من أصحاب الملايين. وجاءت نيويورك في المركز الأول ولندن في المركز الثاني، ثم هونغ كونغ في المركز الثالث.

فيما جاءت هامبتونز الأميركية وجنيف وميامي وزيوريخ وباريس ولوس أنجليس في الترتيب من الخامس إلى العاشر. وتتخذ مؤسسة كامبيني العالمية لخدمات الأبحاث والتقنيات الحديثة من باريس مقراً لها، ولها عمليات في 44 دولة في العالم.