عروض الجمعة البيضاء تجتاح مواقع التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

اجتاحت العروض والتنزيلات، مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في الأسواق المحلية والإقليمية، بمناسبة يوم «الجمعة البيضاء»، المعروف عالمياً بـ «بلاك فراي داي».

ويشهد هذا اليوم في المنطقة، تخفيضات واسعة، وعروضاً مغرية ومتنوعة من قبل المتاجر الإلكترونية، وتختلف تسميته لأغراض تسويقية بين مختلف المواقع المحلية، بين الجمعة البيضاء الصفراء، بل والبرتقالية، ويتم طرح تنزيلات على مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً بالإلكترونيات وصولاً إلى الألبسة والأكسسوارات وغيرها.

وجاء موقع «سوق.كوم» و«نون» في مقدم حملات تنزيلات وعروض الجمعة، وبادرت مواقع أخرى أصغر حجماً بتقديم عروض مماثلة، أملاً في الاستفادة من تزايد الإقبال من قبل المستهلكين على التسوق الإلكتروني في هذا اليوم، الذي بات موسماً رئيساً على أجندة التجارة الإلكترونية في المنطقة.

اقتصادية دبي

وبهذه المناسبة، دعت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، المتسوقين عبر مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في الإمارة، إلى التقدم بشكوى رسمية في حال رصد أي تلاعب في العروض والتنزيلات، خلال يوم الجمعة نوفمبر، المعروف عالمياً بالـ «الجمعة السوداء»، أو في أي حالة تستدعي الشكوى، بما فيها عدم الالتزام بشروط الاتفاق أو الغش التجاري.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أوضح عبد العزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المستهلك بإمكانه التقدم بشكوى إلى الدائرة ضد مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في دبي، في حال وجود أي حالة تلاعب في العروض والتنزيلات.

ولفت إلى أن اقتصادية دبي سجلت 2888 شكوى، قدمها المستهلكون ضد مواقع التجارة الإلكترونية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 751 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو قدره 285%.

واستحوذ عدم الالتزام بشروط الاتفاق على الحصة الأكبر من الشكاوى المسجلة ضد مواقع التجارية الإلكترونية، بواقع 31% من إجمالي الشكاوى خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 36% في نفس الفترة من العام الماضي، مقابل 24% لبند الاسترداد النقدي، الذي استحوذ على 21% من شكاوى المواقع الإلكترونية العام الماضي، و15% لبند «الغش التجاري».

ويعكس النمو الكبير لعدد شكاوى المستهلكين على مواقع التجارة الإلكترونية، فعالية حملة «الحماية الرقمية»، التي أطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي العام الماضي، لاعتماد مواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها في مدينة دبي والمناطق الحرة في الإمارة، لالتزامها باللوائح التجارية، وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الإمارات، وحلها لشكاوى المستهلك.

شعار

وتم عرض شعار حماية المستهلك الخاص باقتصادية دبي على هذه المواقع. وتأتي هذه المبادرة، في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلكين، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع التعاملات التجارية الإلكترونية. وتعد هذه المبادرة الأحدث ضمن سلسلة الخدمات التي يعتمدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، لتعزيز الالتزام باللوائح التجارية وقوانين حماية المستهلك في الدولة.

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المراعية لمصلحة المستهلك في أوساط المؤسسات التجارية، في العالمين الافتراضي والفعلي، على حد سواء. وساهمت المبادرة في تعزيز ثقة المستهلك، وشجعت التعاملات الإلكترونية، لا سيما في سياق تحقيق أهداف رؤية دبي، في أن تصبح واحدة من أذكى المدن وأكثرها سعادة في العالم.

وتم اعتماد مواقع التجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسات حماية المستهلك المعتمدة، مع تدريب موظفي هذه المواقع على الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وبغض النظر عما إذا كانت المواقع الإلكترونية المعتمدة مسجلة ضمن المدينة أو في المناطق الحرة، فإنها ستقوم بعرض شعار حماية المستهلك الخاص باقتصادية دبي، وستتعاون معنا لحل شكاوى المستهلكين. وكان موقع «سوق دوت كوم» أول موقع تجارة إلكتروني معتمد في مبادرة «الحماية الرقمية» الخاصة باقتصادية دبي.