الدولة تشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون

المصدر: الكويت - وام

شاركت الدولة بوفد ترأسه الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، في أعمال الاجتماع الـ 44 للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة في دول التعاون الذي عقد أمس في الكويت.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد المسائل المعروضة على جدول الأعمال التي من بينها اعتماد ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصة باتخاذ القرار في اللجنة الوزارية بشأن مكافحة الإغراق، والاطلاع على التقارير الخاصة بمؤسسة الاستشارات الخليجية وأنشطتها خلال 2017.

ضم وفد الدولة عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وزياد خير الله عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومن وزارة الطاقة والصناعة مصطفى الهاشمي مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية وماجد العويس مدير إدارة التنظيم الصناعي.