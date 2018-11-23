30% زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل خور مور في كردستان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة دانة غاز وشريكتها نفط الهلال، تسجيل 30% زياد في الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل خور مور في إقليم كردستان بالعراق الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف شركات بيرل بتروليوم.

وجاءت الزيادة تتويجاً لعشر سنوات كرستهما الشركتان للإنتاج المتواصل والدؤوب في المنطقة، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت في أربيل مع حكومة إقليم كردستان احتفاءً بهذه الإنجازات البارزة.

وتمثلت عملية التوسع التي شهدتها محطة معالجة الغاز في خور مور بسلسلة من الإضافات والتحسينات التي من شأنها إزالة الاختناقات والعوائق في الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 400 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم بالمقارنة مع معدلها الحالي البالغ 305 ملايين قدم قياسي مكعب في اليوم، إضافة إلى ما يفوق 15.000 برميل في اليوم من المكثفات و1000 طن يومياً من الغاز البترولي المسال. وتعمل هذه المحطة التي بدأت نشاطها في 2008 على إمداد الغاز الطبيعي من حقل خور مور لمحطات التوليد.

ووصل إجمالي الاستثمارات في مشروع غاز كردستان إلى الآن ما يربو على 1.4 مليار دولار بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد عن 250 مليون برميل من النفط المكافئ.