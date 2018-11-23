3 محاور لتحوّل الإمارات إلى مركز إقليمي للحوسبة السحابية والبيانات

المصدر: أبوظبي - وام

تسعى الإمارات إلى أن تصبح مركزاً للحوسبة السحابية والبيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المرحلة المقبلة، معتمدة في ذلك على 3 محاور رئيسة للوصول إلى الهدف المنشود، بحسب خطة العمل التي أعدتها وتشرف على تنفيذها هيئة تنظيم الاتصالات، التي أطلقت وثيقة بشأن استراتيجية وإرشادات سياسة الحوسبة السحابية، طالبة مشاركة جميع المعنيين إبداء الرأي حولها، حتى 6 ديسمبر المقبل، قبل إقرارها رسمياً.

ووفقاً لأحدث تقارير التحول الرقمي الصادرة عن مؤسسات عالمية متخصصة في الأبحاث التقنية، من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات السحابية في دولة الإمارات إلى 290 مليون دولار - 1.6 مليار درهم - بحلول 2020، مدفوعاً بعدة مبادرات.

وقدرت دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الإمارات بعد التحول إلى مركز إقليمي للحوسبة السحابية والبيانات، زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.4 مليارات، وارتفاع عدد فرص العمل الجديدة إلى 5400 وظيفة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 2.3 مليار دولار، على مدى السنوات الست الأولى.

وشملت المحاور التي حددتها هيئة تنظيم الاتصالات، لخطتها الطموحة في تحول الإمارات لمركز إقليمي للبيانات رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الابتكار الوطنية.