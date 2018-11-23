حركة مرور تتجاوز 100 جيجابت بالثانية بمركز تبادل الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الإمارات لتبادل الإنترنت الذي أسسته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات، تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت تتجاوز 100 جيجابت بالثانية مع أكثر من 64 عميلاً إقليمياً وعالمياً يستخدمون منصة المركز الحيادية لتبادل الإنترنت.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، حلول المؤسسات، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت بحجم 100 جيجابت في الثانية يعد نجاحاً لافتاً للمركز في ظل الزيادة الملحوظة في حركة مرور البيانات عبر الإنترنت بدولة الإمارات. ويأتي هذا النجاح ليمثل دليلاً على إمكاناتنا وقدراتنا التي نسعى دائماً إلى تطويرها لتلبية متطلبات عملاء المركز الإقليميين والعالميين، إضافة إلى ذلك يعزز نجاح مركز الإمارات لتبادل الإنترنت مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً في مجال تقنيات وحلول الاتصال. ومع توفيره لمعدل مرور منخفض بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70% للمستخدمين، يحقق مركز الإمارات لتبادل الإنترنت خطوات مميزة نحو تلبية احتياجات الشبكات العالمية المترابطة ومشغلي الشبكات ومزودي المحتوى في المنطقة».