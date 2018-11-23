«يونيستيت» تستعد لتسليم برايم تاور بقيمة 120 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دلتا الدولية العقارية استعداداتها لبدء تسويق برج «برايم تاور» لشركة «يونيستيت» في «جميرا فيلج سيركل».

والذي تم إنجازه بالكامل ودخل مرحلة التسليم النهائية. وأسندت مهمة تسويق برج «برايم تاور» بقيمة 120 مليون درهم لشركة دلتا الدولية العقارية، كأول تعاون من نوعه بين الشركتين.

وقال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا الدولية العقارية: يسرنا العمل في هذا المشروع، ولاسيما مع الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها منطقة جميرا فيلج سيركل. ويدخل مشروع «برايم تاور» مرحلة التسليم في الربع الأول من العام 2019. وسيتم منح مشتريي المنازل الراغبين في التملك في برج «برايم تاور» خطط سداد مرنة، وخيارات الدفع ما بعد استلام الشقق، وخطط الإيجار المنتهي بالتمليك.