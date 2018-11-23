المباني الخضراء وتأثيرها البيئي والاقتصادي محور ندوة لغرفة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

نظم مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي في مقر الغرفة مؤخراً ندوة حول تحويل المباني القائمة إلى مبانٍ خضراء.

وهدفت الندوة إلى نشر الوعي حول المباني الخضراء تماشياً مع المبادرات والأهداف والسياسات الحكومية وكيفية تحويل المباني القائمة بالإمارة إلى مبانٍ خضراء، وتعريف المشاركين بالقوانين والقواعد الخاصة المتعلقة بتحويل المباني القائمة إلى مبانٍ خضراء.

وتحدث خلال الندوة ماركوس بيش، المدير التنفيذي يشركة «سمرتاون إنتيريرز»، وفاطمة الحبشي، مهندس استدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخالد بوشناق، نائب رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، وفيصل راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وراجي حتار، الرئيس التنفيذي للاستدامة في «أرامكس».