«سيينا» تطلق برنامج شبكة الشركاء

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة سيينا مؤخراً برنامج «شبكة شركاء سيينا» في ظل رؤيتها الهادفة إلى تبني خطط طموحة تتماشى مع متطلبات العصر؛ وذلك بهدف تمكين العملاء من الانتقال إلى شبكات أكثر تكيفاً في ظل مواكبة مشهد الاتصال الذي يشهد تغيرات بشكل متواصل.

ويؤكد البرنامج التزام سيينا بالابتعاد عن البرامج التقليدية وانتهاج خطط تطويرية جديدة تتمثل في مفهوم «صيغة واحدة تناسب الجميع»، والذي يسهم في خلق نهج تعاوني وشخصي جديد؛ إذ تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة ومكافأة جميع نماذج أعمال الشركاء من خلال منصة واحدة؛ كما يمكن شركاء سيينا من الاستجابة للتغيرات التكنولوجية وتحولات السوق، والحصول على فرص جديدة وتقديم خدمات وحلول متخصصة.

ويقوم البرنامج بتعزيز وعي الشركاء، من خلال توفير دورات ذات طابع شخصي.