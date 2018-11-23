بدء الاختبارات الديناميكية للسيارة «ماكلارين Senna GTR»

المصدر: دبي- البيان

كشفت ماكلارين عن بدء الاختبارات الديناميكية هذا الشهر لسيارة ماكلارين Senna GTR الفائقة والمخصصة للسباقات.

والتي كان قد أعلنت الشركة عنها كونها مفهوماً أولياً في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس 2018 وبيعت بالكامل في الشهر نفسه. تكتسب هذه الاختبارات زخماً جديداً مع تأكيد أحدث المواصفات التقنية للسيارة، والتي ليس أقلها توليد 1000 كيلو جرام من القوة الضاغطة ومنظومة تعليق مطورة في حلبات السباق، انطلاقاً من المنظومة التي استخدمتها ماكلارين في برنامج سباقات GT3.

وتأتي سيارة Senna GTR لتكون نسخة أكثر قوة من نسخة ماكلارين Senna القابلة للسير على الطرقات بصورة قانونية والتي يجري بناؤها في مركز ماكلارين للإنتاج في مدينة ووكينج بمقاطعة سوري في المملكة المتحدة. وكانت ماكلارين قد درست الطلب على السيارات المخصصة للسباق.

والتي يوضع مقودها على الجهة اليسرى، وذلك عند الكشف عن مفهوم السيارة في جنيف، وقد صرّحت الشركة أنها قد تنتج حتى 75 سيارة منها. ومن الجدير بالذكر أن عملاء كثيرين أبدوا اهتمامهم بالحصول على هذه السيارة إلى حد فاق العدد الذي أعلنت الشركة أنها تعتزم إنتاجه، وقد أكدت الشركة شراء جميع الوحدات التي أعلنت عن إنتاجها. من المتوقع أن يبدأ تسليم السيارات في سبتمبر 2019.

وتستخدم نماذج التطوير الأولية التي يجري اختبارها هذا الشهر هيكل سيارة Senna المخصصة للطرقات، وذلك بشكل مبدئي وبعد إدخال تعديلات عليها، غير أن الشكل النهائي لسيارة Senna GTR، يعتمد على شاسيه بمسافة أكبر بين عجلات المحور الأمامي والخلفي وعجلات تثبيت مركزي.