مجموعة عبد الواحد الرستماني شريك لجوائز الساعات والمجوهرات

المصدر: دبي- البيان

كانت مجموعة عبد الواحد الرستماني شريكاً رسمياً للدورة الرابعة عشرة من جوائز الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018، التي استضافتها دبي مؤخراً.

وعرضت المجموعة خلال رعايتها هذه علامات تجارية فاخرة مثل إنفينيتي، و«جورج جنسن» للأواني المنزلية، و«أبارتمنت 51» للأكسسوارات والأواني المنزلية الراقية والتي تقدمها شركة «عبد الواحد الرستماني لايف ستايل».

وقال مصطفى الدادا، رئيس قسم التسويق والاتصالات في مجموعة عبد الواحد الرستماني: فخورون بشراكتنا مع «جوائز الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، التي تحظى بإرث قوي في تكريم التميز في قطاع الساعات والمجوهرات. وسلطت هذه الشراكة الضوء على قيمنا المشتركة - وهي الالتزام بالتميز والتركيز على أعلى مستويات الجودة.