غرفة أبوظبي تدعو شركات بريطانيا إلى تعزيز استثماراتها

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، سيمون بيني مفوض التجارة البريطاني للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق له، بحضور عبدالله القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وقال المهيري إن غرفة أبوظبي ترحب بجميع الوفود التجارية، في إطار اهتمامها بتعزيز التعاون والشراكة، من خلال العديد من الموضوعات المشتركة التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين في العديد من القطاعات والمجالات. ودعا خلال اللقاء الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها بأبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها في الغرفة.

من جانبه أكد مفوض التجارة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان زيادة اهتمام الشركات البريطانية العاملة في الدخول بأسواق الإمارات وتعزيز استثماراتها في أبوظبي والاستفادة مما توفر من فرص استثمارية وتسهيلات وخدمات للشركات البريطانية الراغبة في العمل والاستثمار في الإمارة. وأشار إلى أن 88% من صادرات بريطانيا هي لدول الخليج العربية، وتشكل الإمارات 48% تقريباً من قيمة هذه الصادرات.