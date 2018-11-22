تأجيل عمومية «ماركة» إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

قررت الجمعية العمومية لشركة «ماركة» تأجيل اجتماعها والذي كان مقرراً عقده اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، والذي بلغ 44.4%..

وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات فإن انعقاد العمومية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة»، إنه تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل 29 نوفمبر.

ومن المقرر أن تناقش العمومية المؤجلة قراراً خاصاً بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة، ومقترح تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 450.1 مليون سهم من أسهم الشركة؛ لإطفاء خسائرها المتراكمة، ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة.

كما تقوم بالنظر في إبراء ذمة مدقق الحسابات إلى جانب عضوين من مجلس الإدارة.