«جيراب» تؤسس 3 مشاريع في ميناء ومدينة خليفة الصناعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت «مدينة خليفة الصناعية» التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، توقيع 3 اتفاقيات مع شركة «مشاريع جيراب الوطنية» (مجموعة جيراب)، وكيل ومورد الجملة لمنتجات الأنابيب الملحومة وغير الملحومة والمكونات ذات الصلة، لإقامة 3 مشاريع كبيرة لهذه المجموعة، تتضمن تأسيس منشأة إنتاجية، ووحدة للتصنيع، ومرافق تشغيلية للخدمات اللوجستية المستقلة بمدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة.

وتتضمن المشاريع تأسيس «شركة الجودة الدولية» على مساحة 655 ألف متر مربع بمدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة، وتتضمن ساحة على الواجهة المائية بمساحة 172 ألف متر مربع وتأسيس مرافق على مساحة 212 ألف متر مربع بمدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة لصالح «فليكسجستيك للمخازن العامة وتخليص البضائع» وإنشاء منشأة إنتاج لشركة «صمامات فلوكنترول» لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: نرحب بانضمام مشاريع جيراب إلى قاعدة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية التي اختارت مدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة مقراً لها. وتحرص موانئ أبوظبي على تطوير بنية تحتية صناعية ولوجستية متكاملة لتمكين الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق.

وقال عبدالله شرفي، رئيس "مشاريع جيراب الوطنية": توسيع محفظة أصولنا يمثل أحد المرتكزات الأساسية لخطة المجموعة الاستراتيجية الرامية لمواصلة تحقيق النمو والتطور المستدام بالمنطقة مع التركيز بصورة خاصة على الاستثمار في العمليات التشغيلية المحلية. ونتطلع من خلال مشاريعنا الجديدة بمدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة إلى المساهمة في توفير حلول متكاملة تلبي الطلب المتنامي على الخدمات الصناعية واللوجستية في الإمارات.

وقال شاشي راماكريشنان، العضو المنتدب لشركة الجودة الدولية: خطة نمو وتوسع مشاريع جيراب تسهم في تعزيز حضورنا المحلي، والارتقاء بمكانتنا مزوداً استراتيجياً للأسواق العالمية.