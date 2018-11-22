إنجاز المرحلة الأولى لـ«مارينا عجمان» بـ 370 مليون درهم

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

أنجزت شركة مرسى العقارية التابعة لحكومة عجمان المرحلة الأولى بمشروع الوحدات العقارية الجديدة في منطقة مارينا عجمان بتكلفة 370 مليون درهم، وتم بناء الوحدات على مساحة 10.5 آلاف متر مربع بإطلالة شاطئ الخليج العربي. وتم طرح وحدات المشروع للإيجار مطلع أكتوبر الماضي. ويجري حاليا تسليم الوحدات للمستثمرين لإقامة مشاريع تجارية وترفيهية متنوعة في المنطقة المتعددة الأغراض. وقررت حكومة عجمان تقديم خصومات خاصة لشباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات لهم للمساهمة في إنجاح أعمالهم التجارية.

وقال فيصل النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة مرسى العقارية لـ«البيان الاقتصادي»: تم إنجاز باكورة أعمال شركة مرسى العقارية التابعة لحكومة عجمان، لافتاً إلى أن قيمة الأرض التي أقيم عليها المشروع بلغت 200 مليون درهم وتكلفة المباني 170 مليون درهم. ويقع المشروع حول منطقة مارينا عجمان. ويضم 48 وحدة عقارية متعددة الاستخدامات و60% للمطاعم والمقاهي و40% للخدمات ومبيعات التجزئة.

وأوضح فيصل النعيمي أن الوحدات 3 أنواع الأول طابق أرضي على مساحة 160 - 220 مترا مربعا، والثاني أرضي وطابق أول بمساحة 440 مترا مربعا، أما الثالث فعبارة عن محلات تجارية صغيرة مساحتها 20 مترا مربعا.

وأوضح أنه تم طرح المشروع للإيجار في أكتوبر، لافتا إلى أن المشروع يعد إضافة لرفد القطاع السياحي في إمارة عجمان. ويتميز بإطلالة على مارينا عجمان ومرسى اليخوت على مساحة 7 كيلومترات.

ومن المتوقع أن تستقطب المحلات التجارية بالمشروع 3 ملايين زائر خلال العام، خاصة أنها تقع على إطلالة الفنادق على طول الكورنيش. وتتميز بموقعها في وسط الإمارة، ما يسهل الوصول إليها للقادمين من الشارقة وأم القيوين.

ويتضمن المشروع عناصر مكملة له مثل أكبر نافورة راقصة على أنغام الموسيقى، لذلك فإن موقع المحلات التجارية يصلح لإقامة المهرجانات السياحية والترفيهية وتنظيم الاحتفالات الموسمية في الأعياد واليوم الوطني. كما توجد مساحة خالية خصصت لإقامة الأكشاك الصغيرة المتحركة، وبالتالي إمكانية تنظيم معارض مختلفة.

تعزيز السياحة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مرسى العقارية أن المشروع يتم تطويره على 6 مراحل بتكلفة إجمالية مليار درهم، ويتضمن إقامة مرافق متعددة ووحدات عقارية تعزز مسيرة القطاع السياحي في عجمان وذلك وفق توجهات الحكومة لتعزيز أداء الناتج المحلي في الإمارة وتطوير البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح سيتم تشييد فنادق جديدة تطل على منطقة المارينا. وقال إنه تم تأجير نسبة 25% من المحلات التجارية، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين، لا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب المواطنين. ولفت إلى توجيهات حكومة عجمان بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشباب المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه تقرر تخفيض الرسوم وإجراءات الخدمات لشباب المواطنين بنسبة كبيرة مقارنة مع أصحاب الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن العديد من الشركات العاملة في مجال الضيافة وبيع الأغذية ستفتح أبوابها في منطقة مارينا عجمان مطلع ديسمبر، حيث يجري الآن عمل الديكورات والأعمال الداخلية للمطاعم والمقاهي الجديدة.

وكشف عن إعداد الشركة جدول فعاليات متنوعة على مدار العام لجذب الزوار من الأسر والأطفال. وتتضمن برامج وعروضا مسرحية وترفيهية وعلمية، إضافة الى التعاون مع الدوائر والمؤسسات المختلفة بالإمارة لتنظيم أنشطة سياحية وثقافية بمنطقة المارينا.