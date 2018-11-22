« 3 أيام من التخفيضات» تنطلق اليوم في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يستمتع المقيمون والزوار بعروض وخصومات على أبرز العلامات التجارية، وسيحظون بعروض استثنائية وتخفيضات تصل نسبتها إلى 90% لدى أكثر من 1500 متجر مشارك والتي تشمل أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال المتواجدة في مختلف المراكز التجارية في دبي.

تُقام المبادرة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في المدينة. وقد أبرزت مشاركة المتاجر والعلامات التجارية أهمية هذه الحملة في عامها الثاني ودورها في تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان) بمراكز تسوق «ماجد الفطيم العقارية»: استقطبت مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى السابقة، التي نظمت في إطار مبادرة التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، آلاف الزوار والمتسوقين إلى مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، وقد أثبتت نجاحها كإحدى أهم المبادرات التي تساهم في تعزيز زخم مبيعات قطاع التجزئة الذي يشكل إحدى ركائز قطاع السياحة في دبي. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نحرص دائماً على توفير أفضل تجارب التسوق في كافة مراكزنا المنتشرة في دبي، ونعد بمواصلة دعم فعاليات التجزئة والتجارب الحصرية المختلفة المقررة بدبي خلال نوفمبر والمشاركة الواسعة فيها.

من جانبه، قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوّق في مجموعة الفطيم العقارية: ستكون مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي فستيفال سيتي مول هذا العام الأضخم على الإطلاق، حيث تستمر الخصومات المميّزة لمدة ثلاثة أيام. وسنقدم جوائز نقدية فورية لجميع المتسوقين الذين سيستخدمون بطاقة هدايا دبي فستيفال سيتي مول الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونتطلع لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض الترويجية والأسعار المخفضة بالتعاون مع شركائنا في قطاع التجزئة«.

من ناحيته، قال باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز: تقدم مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة ولاسيما في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بمرور عشر سنوات على افتتاح دبي مول.

دبي فستيفال سيتي

أعلن دبي فستيفال سيتي مول عن استعداده لتقديم جوائز وعروض استثنائية للمتسوقين خلال فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، حيث سيتلقى المتسوقون في نهاية هذا الأسبوع قسائم بمبلغ يصل إلى 300 درهم عند استخدامهم بطاقة هدايا المول الخاصة بهم، كما تتاح لهم باقة واسعة من خيارات التسوق ضمن أكثر من 400 متجر وعلامة تجارية عالمية.