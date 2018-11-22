«عزيزي» تمنح عقد تطوير «فرهاد ريزيدنس» بـ 200 مليون درهم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

منحت «عزيزي للتطوير العقاري» عقد تطوير مشروع «فرهاد عزيزي ريزيدنس» في مدينة دبي الطبية إلى شركة «برستيج للإنشاءات» بقيمة 200 مليون درهم. وأطلقت «عزيزي للتطوير العقاري» هذا المشروع المتوقع أن يتم إنجازه في العام 2020 بعد الإقبال القوي من قبل المستثمرين على مشروع «عزيزي علياء رزيدنسيز»، أول مشروع سكني للشركة في مدينة دبي الطبية، والذي بلغ الآن المرحلة النهائية من العمليات الإنشائية، حيث سيبدأ تسليم وحداته السكنية قريباً.

وتم الانتهاء من أساسات الطابقين السفلي والأرضي مع طابقين لصف السيارات و17 طابقاً بمشروع «فرهاد عزيزي ريزيدنس»، وستبدأ «برستيج للإنشاءات» قريباً تطوير الوحدات السكنية البالغ عددها 634 وحدة. ويمتد المشروع على مساحة 728,71 ألف قدم مربعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: يأتي المشروع في ضوء الطلب القوي على العقارات السكنية بمدينة دبي الطبية.